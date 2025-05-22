Андрей Чесноков оценил жеребьёвку «Ролан Гаррос» для российских теннисистов

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде российский теннисист Андрей Чесноков оценил жеребьёвку «Ролан Гаррос» для представителей России.

«Разве Норри — проходной двор для Медведева? Если посмотреть выступления Даниила на «Ролан Гаррос», он четыре турнира проиграл в первом круге. Даже если посмотреть на его поединки в этом году, он проиграл очень много.

Думаю, Хачанов лучше, чем Вукич. Это совершенно точно. Карен всегда неплохо играет на «Ролан Гаррос», проходя в третий или четвёртый круг. Если брать Вукича или Норри, Кэмерон более сложный соперник. Он стоял в десятке мира. Норри прошёл квалификацию в Женеве и получил уверенность. А недавно сдался Махач. Для Медведева будет очень непростой матч. Для россиян — это самый сложный противник», — сказал Чесноков в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.