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Даниил Медведев, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула

Даниил Медведев, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула
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Сегодня, 22 мая, прошла жеребьёвка Открытого чемпионата Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к титулу «Ролан Гаррос» для чемпиона US Open – 2021, 11-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева.

Потенциальный путь Даниила Медведева к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025:

1-й круг: Кэмерон Норри (Великобритания, 90-я ракетка мира);
2-й круг: Александр Ковачевич (США, 80-я ракетка мира);
3-й круг: Уго Умбер (Франция, 22-я ракетка мира);
4-й круг: Новак Джокович (Сербия, 6-я ракетка мира);
1/4 финала: Александр Зверев (Германия, 3-я ракетка мира);
Полуфинал: Янник Синнер (Италия, 1-я ракетка мира);
Финал: Карлос Алькарас (Испания, 2-я ракетка мира).

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025
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