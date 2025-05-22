Даниил Медведев, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула

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Сегодня, 22 мая, прошла жеребьёвка Открытого чемпионата Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к титулу «Ролан Гаррос» для чемпиона US Open – 2021, 11-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева.

Потенциальный путь Даниила Медведева к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025:

1-й круг: Кэмерон Норри (Великобритания, 90-я ракетка мира);

2-й круг: Александр Ковачевич (США, 80-я ракетка мира);

3-й круг: Уго Умбер (Франция, 22-я ракетка мира);

4-й круг: Новак Джокович (Сербия, 6-я ракетка мира);

1/4 финала: Александр Зверев (Германия, 3-я ракетка мира);

Полуфинал: Янник Синнер (Италия, 1-я ракетка мира);

Финал: Карлос Алькарас (Испания, 2-я ракетка мира).