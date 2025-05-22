Карлос Алькарас — Усману Дембеле: ты заставлял меня страдать, когда играл за «Барселону»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас забавно обратился к нападающему «ПСЖ», чемпиону мира 2018 года в составе сборной Франции по футболу Усману Дембеле во время жеребьёвки «Ролан Гаррос» — 2025.

«Я, конечно, слежу за футболом, особенно за Ла Лигой. И когда ты играл за «Барселону», ты заставлял меня страдать, доставлял нам проблемы (улыбается) (Алькарас болеет за мадридский «Реал». – Прим. «Чемпионата»)», — сказал теннисист на церемонии.

Напомним, Дембеле выступал за «Барселону» с 2017 по 2023 год. За это время Усман провёл 204 матча и забил 49 голов. Клуб отказался продлевать с ним трудовое соглашение.