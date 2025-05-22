Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук: Андреева и Шнайдер будут в числе фаворитов на «Ролан Гаррос» в парном разряде

Янчук: Андреева и Шнайдер будут в числе фаворитов на «Ролан Гаррос» в парном разряде
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о перспективах россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде «Роллан Гаррос» — 2025.

«У них сыгранная пара, и именно на этих кортах они начали играть вместе на Олимпиаде. Шнайдер играет очень резко, а Мирра хорошо раскидывает соперниц. В этом году они уже добивались серьёзных побед, так что я думаю, что на «Ролан Гаррос» они будут в числе главных фаворитов. Хотя у обеих теннисисток одиночный разряд в приоритете, игра в паре им совсем не мешает. Наоборот, для них это очень хорошая тренировка. Они уже не первый раз так играют, так что силы распределять они умеют», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 25 мая по 7 июня.

Материалы по теме
Мирра — в одной четверти с Пегулой, а Медведева ждёт Джокович в 4-м круге «РГ». LIVE!
Live
Мирра — в одной четверти с Пегулой, а Медведева ждёт Джокович в 4-м круге «РГ». LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android