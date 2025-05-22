Янчук: Андреева и Шнайдер будут в числе фаворитов на «Ролан Гаррос» в парном разряде

Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о перспективах россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде «Роллан Гаррос» — 2025.

«У них сыгранная пара, и именно на этих кортах они начали играть вместе на Олимпиаде. Шнайдер играет очень резко, а Мирра хорошо раскидывает соперниц. В этом году они уже добивались серьёзных побед, так что я думаю, что на «Ролан Гаррос» они будут в числе главных фаворитов. Хотя у обеих теннисисток одиночный разряд в приоритете, игра в паре им совсем не мешает. Наоборот, для них это очень хорошая тренировка. Они уже не первый раз так играют, так что силы распределять они умеют», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 25 мая по 7 июня.