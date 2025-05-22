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Карен Хачанов проиграл 128-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Женеве

Карен Хачанов проиграл 128-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Женеве
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), призовой фонд которого составляет € 596 035.

Женева. 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 16:40 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
4 		6 6
         
Себастьян Офнер
128
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер

В четвертьфинале Хачанов (4) со счётом 6:4, 4:6, 4:6 уступил 128-й ракетке мира из Австрии Себастьяну Офнеру, который попал в основную сетку Женевы, пройдя квалификацию.

Встреча Хачанова с Офнером продлилась 1 час и 58 минут. В её рамках Карен семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Офнера девять эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Офнера в Женеве станет победитель матча Тейлор Фриц (США, 1) — Хуберт Хуркач (Польша, 6).

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