Карен Хачанов проиграл 128-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Женеве

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), призовой фонд которого составляет € 596 035.
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В четвертьфинале Хачанов (4) со счётом 6:4, 4:6, 4:6 уступил 128-й ракетке мира из Австрии Себастьяну Офнеру, который попал в основную сетку Женевы, пройдя квалификацию.
Встреча Хачанова с Офнером продлилась 1 час и 58 минут. В её рамках Карен семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Офнера девять эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующим соперником Офнера в Женеве станет победитель матча Тейлор Фриц (США, 1) — Хуберт Хуркач (Польша, 6).
- 22 мая 2025
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