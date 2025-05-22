Карлос Алькарас раскрыл, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов – 2024/2025.

За главный клубный футбольный трофей сразятся итальянский «Интер» и французский «Пари Сен-Жермен». Их матч пройдёт 31 мая в Мюнхене.

«Я буду смотреть финал Лиги чемпионов, и, если быть честным, честно, и я всем говорю, что буду болеть за «ПСЖ»», — сказал Алькарас на торжественной жеребьёвке «Ролан Гаррос» — 2025, обращаясь к нападающему французского клуба Усману Дембеле, который посетил мероприятие в качестве почётного гостя.

«ПСЖ» играл в финале Лиги чемпионов в первый и единственный раз в 2020 году, когда в решающем матче уступил с минимальным счётом «Баварии» (0:1).

«Интер» шесть раз выходил в финалы Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов), три из которых выиграл. В последний раз — в 2010 году. В 2023 году итальянская команда проиграла в решающем матче «Манчестер Сити» со счётом 0:1.