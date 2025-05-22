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Ига Швёнтек, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула

Ига Швёнтек, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула
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Сегодня, 22 мая, прошла жеребьёвка женской части Открытого чемпионата Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула пятой ракетки мира представительницы Польши Иги Швёнтек.

Возможная сетка Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • 1/64 финала: Ребекка Шрамкова (Словакия);
  • 1/32 финала: Ван Синьюй (Китай);
  • 1/16 финала: Марта Костюк (Украина);
  • 1/8 финала: Елена Рыбакина (Казахстан);
  • 1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия);
  • полуфинал: Арина Соболенко (Беларусь);
  • финал: Кори Гауфф (США).

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2025 пройдёт с 25 мая по 7 июня. Отметим, Ига Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.

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