Ига Швёнтек, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула

Сегодня, 22 мая, прошла жеребьёвка женской части Открытого чемпионата Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула пятой ракетки мира представительницы Польши Иги Швёнтек.

Возможная сетка Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2025:

1/64 финала: Ребекка Шрамкова (Словакия);

1/32 финала: Ван Синьюй (Китай);

1/16 финала: Марта Костюк (Украина);

1/8 финала: Елена Рыбакина (Казахстан);

1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия);

полуфинал: Арина Соболенко (Беларусь);

финал: Кори Гауфф (США).

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2025 пройдёт с 25 мая по 7 июня. Отметим, Ига Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.