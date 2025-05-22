Ига Швёнтек, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула
Сегодня, 22 мая, прошла жеребьёвка женской части Открытого чемпионата Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула пятой ракетки мира представительницы Польши Иги Швёнтек.
Возможная сетка Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2025:
- 1/64 финала: Ребекка Шрамкова (Словакия);
- 1/32 финала: Ван Синьюй (Китай);
- 1/16 финала: Марта Костюк (Украина);
- 1/8 финала: Елена Рыбакина (Казахстан);
- 1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия);
- полуфинал: Арина Соболенко (Беларусь);
- финал: Кори Гауфф (США).
Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2025 пройдёт с 25 мая по 7 июня. Отметим, Ига Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.
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