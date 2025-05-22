Андрей Рублёв пробился в полуфинал турнира в Гамбурге

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

В четвертьфинале соревнований Рублёв (3) со счётом 6:1, 3:6, 6:3 обыграл 45-ю ракетку мира из Италии Лучано Дардери.

Встреча Рублёва с Дардери продлилась 1 час и 55 минут. В её рамках Андрей пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Лучано два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

За выход в финал турнира в Гамбурге Рублёв сразится с победителем матча Александр Мюллер (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6).