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Андрей Рублёв пробился в полуфинал турнира в Гамбурге

Андрей Рублёв пробился в полуфинал турнира в Гамбурге
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

Гамбург (м). 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
1 		6 3
         
Лучано Дардери
45
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

В четвертьфинале соревнований Рублёв (3) со счётом 6:1, 3:6, 6:3 обыграл 45-ю ракетку мира из Италии Лучано Дардери.

Встреча Рублёва с Дардери продлилась 1 час и 55 минут. В её рамках Андрей пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Лучано два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

За выход в финал турнира в Гамбурге Рублёв сразится с победителем матча Александр Мюллер (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6).

Сетка турнира ATP-500 в Гамбурге (2025)
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