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Анна Калинская снялась перед четвертьфиналом турнира WTA-500 в Страсбурге

Анна Калинская снялась перед четвертьфиналом турнира WTA-500 в Страсбурге
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30-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская снялась с четвертьфинального матча на грунтовом турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). Американка Даниэль Коллинз, занимающая 46-ю строчку рейтинга, автоматически вышла в полуфинал соревнований.

Страсбург. 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 19:15 МСК
Анна Калинская
30
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Даниэль Коллинз
46
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

На данный момент неизвестно, что именно стало причиной снятия Калинской с четвертьфинального поединка с Коллинз. Вероятнее всего, российская теннисистка испытала проблемы со здоровьем.

В полуфинале соревнований в Страсбурге Даниэль Коллинз сразится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Людмила Самсонова (Россия). Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Киз.

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