Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула

Новак Джокович, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 мая, прошла жеребьёвка Открытого чемпионата Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к очередному титулу «Ролан Гаррос» для 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», шестой ракетки мира серба Новака Джоковича.

Потенциальный путь Новака Джоковича к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025:

первый круг: Маккензи Макдональд (США, 99-я ракетка мира);
второй круг: Корентен Муте (Франция, 76-я ракетка мира);
третий круг: Денис Шаповалов (Канада, 27-я ракетка мира);
четвёртый круг: Даниил Медведев (Россия, 11-я ракетка мира);
четвертьфинал: Александр Зверев (Германия, третья ракетка мира);
полуфинал: Янник Синнер (Италия, первая ракетка мира);
финал: Карлос Алькарас (Испания, вторая ракетка мира).

Джокович выигрывал «Ролан Гаррос» семь раз за карьеру, в последний раз – в 2022 году.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2025 (м)
Материалы по теме
Жеребьёвка «РГ»: Медведев идёт на Джоковича в 4-м круге, Мирра — на Гауфф в полуфинале
Жеребьёвка «РГ»: Медведев идёт на Джоковича в 4-м круге, Мирра — на Гауфф в полуфинале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android