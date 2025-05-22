Новак Джокович, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула

Сегодня, 22 мая, прошла жеребьёвка Открытого чемпионата Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к очередному титулу «Ролан Гаррос» для 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», шестой ракетки мира серба Новака Джоковича.

Потенциальный путь Новака Джоковича к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025:

первый круг: Маккензи Макдональд (США, 99-я ракетка мира);

второй круг: Корентен Муте (Франция, 76-я ракетка мира);

третий круг: Денис Шаповалов (Канада, 27-я ракетка мира);

четвёртый круг: Даниил Медведев (Россия, 11-я ракетка мира);

четвертьфинал: Александр Зверев (Германия, третья ракетка мира);

полуфинал: Янник Синнер (Италия, первая ракетка мира);

финал: Карлос Алькарас (Испания, вторая ракетка мира).

Джокович выигрывал «Ролан Гаррос» семь раз за карьеру, в последний раз – в 2022 году.