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Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира в Страсбурге, обыграв Паулу Бадосу

Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира в Страсбурге, обыграв Паулу Бадосу
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19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция), призовой фонд которого составляет € 925 661.

В матче 1/4 финала Самсонова одолела 10-ю ракетку мира испанку Паулу Бадосу. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:4.

Страсбург. 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 17:30 МСК
Паула Бадоса
10
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		3 6
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Встреча Самсоновой с Бадосой продлилась 2 часа и 22 минуты. В её рамках Людмила пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Бадосы три эйса, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В полуфинале соревнований WTA-500 в Страсбурге Самсонова сразится с американкой Даниэль Коллинз. Действующей чемпионкой турнира является седьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз.

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