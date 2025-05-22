Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира в Страсбурге, обыграв Паулу Бадосу

19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция), призовой фонд которого составляет € 925 661.
В матче 1/4 финала Самсонова одолела 10-ю ракетку мира испанку Паулу Бадосу. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:4.
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Встреча Самсоновой с Бадосой продлилась 2 часа и 22 минуты. В её рамках Людмила пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Бадосы три эйса, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
В полуфинале соревнований WTA-500 в Страсбурге Самсонова сразится с американкой Даниэль Коллинз. Действующей чемпионкой турнира является седьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз.
- 22 мая 2025
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