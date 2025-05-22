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Рублёв с большим отрывом лидирует в туре по числу побед на турнирах ATP-500 с 2020 года

Рублёв с большим отрывом лидирует в туре по числу побед на турнирах ATP-500 с 2020 года
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв с отрывом лидирует в туре по количеству побед на турнирах категории ATP-500, если отсчитывать с 2020 года.

Гамбург (м). 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
1 		6 3
         
Лучано Дардери
45
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Сегодня, 22 мая, Рублёв одержал свою 84-ю победу на турнире ATP-500 с 2020 года. Это произошло в четвертьфинале Гамбурга. Рублёв (3) со счётом 6:1, 3:6, 6:3 одолел 45-ю ракетку мира из Италии Лучано Дардери.

Теннис. Лидеры по победным матчам на турнирах ATP-500 с 2020 года:

  1. Андрей Рублёв (Россия) – 84 победы.
  2. Стефанос Циципас (Греция) – 65.
  3. Карлос Алькарас (Испания) – 55.
  4. Янник Синнер (Италия) – 51.
  5. Даниил Медведев (Россия) – 50.
  6. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 50.
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