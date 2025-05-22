Рублёв с большим отрывом лидирует в туре по числу побед на турнирах ATP-500 с 2020 года
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв с отрывом лидирует в туре по количеству побед на турнирах категории ATP-500, если отсчитывать с 2020 года.
Гамбург (м). 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 17:10 МСК
17
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
45
Лучано Дардери
Л. Дардери
Сегодня, 22 мая, Рублёв одержал свою 84-ю победу на турнире ATP-500 с 2020 года. Это произошло в четвертьфинале Гамбурга. Рублёв (3) со счётом 6:1, 3:6, 6:3 одолел 45-ю ракетку мира из Италии Лучано Дардери.
Теннис. Лидеры по победным матчам на турнирах ATP-500 с 2020 года:
- Андрей Рублёв (Россия) – 84 победы.
- Стефанос Циципас (Греция) – 65.
- Карлос Алькарас (Испания) – 55.
- Янник Синнер (Италия) – 51.
- Даниил Медведев (Россия) – 50.
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 50.
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