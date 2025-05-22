Рублёв с большим отрывом лидирует в туре по числу побед на турнирах ATP-500 с 2020 года

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв с отрывом лидирует в туре по количеству побед на турнирах категории ATP-500, если отсчитывать с 2020 года.

Сегодня, 22 мая, Рублёв одержал свою 84-ю победу на турнире ATP-500 с 2020 года. Это произошло в четвертьфинале Гамбурга. Рублёв (3) со счётом 6:1, 3:6, 6:3 одолел 45-ю ракетку мира из Италии Лучано Дардери.

Теннис. Лидеры по победным матчам на турнирах ATP-500 с 2020 года:

Андрей Рублёв (Россия) – 84 победы. Стефанос Циципас (Греция) – 65. Карлос Алькарас (Испания) – 55. Янник Синнер (Италия) – 51. Даниил Медведев (Россия) – 50. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 50.