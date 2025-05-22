Серена Уильямс рассказала, что пройдёт проверку на рак груди

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс опубликовала пост, в котором рассказала о важности регулярного наблюдения у врачей.

«Сейчас не месяц осведомлённости о болезни рака груди, но не забывайте делать маммографию. Я пройду её уже сегодня», — написала Серена на своей странице в социальных сетях.

Серена Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас 43-летняя Серена занимается предпринимательством и воспитывает двух дочерей, Олимпию и Адиру Ривер. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.