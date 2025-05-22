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«Мне это было нужно». Андрей Рублёв прокомментировал выход в полуфинал турнира в Гамбурге

«Мне это было нужно». Андрей Рублёв прокомментировал выход в полуфинал турнира в Гамбурге
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В четвертьфинале Рублёв (3) со счётом 6:1, 3:6, 6:3 обыграл 45-ю ракетку мира из Италии Лучано Дардери.

Гамбург (м). 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
1 		6 3
         
Лучано Дардери
45
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

— Андрей, поздравляю, ты тренировался с Лучано пару раз на этой неделе, знаешь, какой он сильный игрок, какие эмоции от победы испытываешь?
— Я счастлив быть в полуфинале, я нуждался в этой паре матчей. Мне нужны были эти победы, мне нужна была эта борьба. Знаете, когда сталкиваешься с тяжёлым противником, ты не сразу начинаешь чувствовать себя уверенно, это приходит с каждым розыгрышем. Сегодня я смог сыграть намного лучше, для меня важен такой сложный матч. Я скучал по таким матчам, потому что они мне очень нужны, — сказал Рублёв в интервью на корте.

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