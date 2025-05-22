«Мне это было нужно». Андрей Рублёв прокомментировал выход в полуфинал турнира в Гамбурге

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В четвертьфинале Рублёв (3) со счётом 6:1, 3:6, 6:3 обыграл 45-ю ракетку мира из Италии Лучано Дардери.
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— Андрей, поздравляю, ты тренировался с Лучано пару раз на этой неделе, знаешь, какой он сильный игрок, какие эмоции от победы испытываешь?
— Я счастлив быть в полуфинале, я нуждался в этой паре матчей. Мне нужны были эти победы, мне нужна была эта борьба. Знаете, когда сталкиваешься с тяжёлым противником, ты не сразу начинаешь чувствовать себя уверенно, это приходит с каждым розыгрышем. Сегодня я смог сыграть намного лучше, для меня важен такой сложный матч. Я скучал по таким матчам, потому что они мне очень нужны, — сказал Рублёв в интервью на корте.
- 22 мая 2025
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