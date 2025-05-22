Елена Рыбакина, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула

Сегодня, 22 мая, прошла жеребьёвка женской части Открытого чемпионата Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула чемпионки Уимблдона-2022, 12-й ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.

Возможная сетка Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос» — 2025:

1/64 финала: Белинда Бенчич (Швейцария);

1/32 финала: Рената Сарасуа (Мексика);

1/16 финала: Елена Остапенко (Латвия);

1/8 финала: Ига Швёнтек (Казахстан);

1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия);

полуфинал: Арина Соболенко (Беларусь);

финал: Кори Гауфф (США).

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2025 пройдёт с 25 мая по 7 июня. Отметим, Ига Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.