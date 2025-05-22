Елена Рыбакина, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула
Сегодня, 22 мая, прошла жеребьёвка женской части Открытого чемпионата Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула чемпионки Уимблдона-2022, 12-й ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.
Возможная сетка Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос» — 2025:
- 1/64 финала: Белинда Бенчич (Швейцария);
- 1/32 финала: Рената Сарасуа (Мексика);
- 1/16 финала: Елена Остапенко (Латвия);
- 1/8 финала: Ига Швёнтек (Казахстан);
- 1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия);
- полуфинал: Арина Соболенко (Беларусь);
- финал: Кори Гауфф (США).
Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2025 пройдёт с 25 мая по 7 июня. Отметим, Ига Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.
Материалы по теме
Комментарии