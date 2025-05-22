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«Он моя слабость». Андрей Рублёв пошутил о своём тренере после победы в Гамбурге

«Он моя слабость». Андрей Рублёв пошутил о своём тренере после победы в Гамбурге
Аудио-версия:
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пошутил о том, как его тренер Фернандо Висенте влияет на него во время матчей.

Фото: скриншот из трансляции

– В стрессовые моменты вы часто обращаетесь к Фернандо Висенте — вашему тренеру. Что он вам предлагает? Что вам даёт его присутствие на корте во время матча?
– Ничего, это моя слабость, моя проблема (улыбается). Нет, на самом деле, Фернандо очень спокоен, он старается, я знаю, что, на самом деле, внутри он очень напряжён, но внешне ведёт себя очень спокойно и старается выложиться по максимуму, но это неправильно, дело во мне, Фернандо тут ни при чём, — сказал Рублёв в интервью на корте после выхода в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

В четвертьфинале соревнований Рублёв (3) со счётом 6:1, 3:6, 6:3 обыграл 45-ю ракетку мира из Италии Лучано Дардери.

Гамбург (м). 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
1 		6 3
         
Лучано Дардери
45
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
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