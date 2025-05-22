«Он моя слабость». Андрей Рублёв пошутил о своём тренере после победы в Гамбурге

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пошутил о том, как его тренер Фернандо Висенте влияет на него во время матчей.
Фото: скриншот из трансляции
– В стрессовые моменты вы часто обращаетесь к Фернандо Висенте — вашему тренеру. Что он вам предлагает? Что вам даёт его присутствие на корте во время матча?
– Ничего, это моя слабость, моя проблема (улыбается). Нет, на самом деле, Фернандо очень спокоен, он старается, я знаю, что, на самом деле, внутри он очень напряжён, но внешне ведёт себя очень спокойно и старается выложиться по максимуму, но это неправильно, дело во мне, Фернандо тут ни при чём, — сказал Рублёв в интервью на корте после выхода в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).
В четвертьфинале соревнований Рублёв (3) со счётом 6:1, 3:6, 6:3 обыграл 45-ю ракетку мира из Италии Лучано Дардери.
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