Хуберт Хуркач в двух сетах обыграл Тейлора Фрица в четвертьфинале турнира в Женеве
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31-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).
Женева. 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
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31
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
В матче 1/4 финала Хуркач (6) со счётом 6:3, 7:6 (7:5) обыграл четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица (1).
Встреча Хуркача с Фрицем продлилась 1 час и 26 минут. В её рамках Хуберт девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Тейлора 10 эйсов, одна двойная ошибка и три нереализованных брейк-пойнта.
За выход в финал турнира в Женеве Хуркач сразится со 128-й ракеткой мира австрийцем Себастьяном Офнером (Q).
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