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Хуберт Хуркач в двух сетах обыграл Тейлора Фрица в четвертьфинале турнира в Женеве

Хуберт Хуркач в двух сетах обыграл Тейлора Фрица в четвертьфинале турнира в Женеве
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31-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

Женева. 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		7 7
         
Хуберт Хуркач
31
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

В матче 1/4 финала Хуркач (6) со счётом 6:3, 7:6 (7:5) обыграл четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица (1).

Встреча Хуркача с Фрицем продлилась 1 час и 26 минут. В её рамках Хуберт девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Тейлора 10 эйсов, одна двойная ошибка и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Женеве Хуркач сразится со 128-й ракеткой мира австрийцем Себастьяном Офнером (Q).

Сетка турнира ATP-250 в Женеве (2025)
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