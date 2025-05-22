Хуберт Хуркач в двух сетах обыграл Тейлора Фрица в четвертьфинале турнира в Женеве

31-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

В матче 1/4 финала Хуркач (6) со счётом 6:3, 7:6 (7:5) обыграл четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица (1).

Встреча Хуркача с Фрицем продлилась 1 час и 26 минут. В её рамках Хуберт девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Тейлора 10 эйсов, одна двойная ошибка и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Женеве Хуркач сразится со 128-й ракеткой мира австрийцем Себастьяном Офнером (Q).