Андрей Рублёв, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула

Сегодня, 22 мая, прошла жеребьёвка Открытого чемпионата Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к титулу «Ролан Гаррос» для олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, 17-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва.

Потенциальный путь Андрея Рублёва к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025:

первый круг: квалифаер или лаки-лузер;

второй круг: Адам Уолтон (Австралия, 91-я ракетка мира);

третий круг: Артюр Фис (Франция, 14-я ракетка мира);

четвёртый круг: Янник Синнер (Италия, первая ракетка мира);

1/4 финала: Джек Дрейпер (Великобритания, пятая ракетка мира);

полуфинал: Александр Зверев (Германия, третья ракетка мира);

финал: Карлос Алькарас (Испания, вторая ракетка мира).