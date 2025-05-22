Александр Зверев, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула

Сегодня, 22 мая, прошла жеребьёвка Открытого чемпионата Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к титулу «Ролан Гаррос» для олимпийского чемпиона 2020 года, третьей ракетки мира немца Александра Зверева, который в прошлом году в Париже дошёл до финала и уступил Карлосу Алькарасу.

Потенциальный путь Александра Зверева к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025:

первый круг: Лёнер Тьен (США, 67-я ракетка мира);

второй круг: Йеспер де Йонг (Нидерланды, 87-я ракетка мира);

третий круг: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 30-я ракетка мира);

четвёртый круг: Григор Димитров (Болгария, 16-я ракетка мира);

четвертьфинал: Новак Джокович (Сербия, шестая ракетка мира);

полуфинал: Янник Синнер (Италия, первая ракетка мира);

финал: Карлос Алькарас (Испания, вторая ракетка мира).