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«Не спрашивай меня, я не знаю». Рублёв пришёл в замешательство от вопроса на корте

«Не спрашивай меня, я не знаю». Рублёв пришёл в замешательство от вопроса на корте
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог ответить на вопрос, почему решил поменять ракетки к грунтовому турниру категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

Ранее Рублёв (3) вышел в полуфинал соревований, со счётом 6:1, 3:6, 6:3 обыграв 45-ю ракетку мира из Италии Лучано Дардери.

Гамбург (м). 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
1 		6 3
         
Лучано Дардери
45
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

– Мы заметили, что на этой неделе твои струны не такого цвета, как в Риме (Рублёв уступил на старте Фабиану Марожану. – Прим. «Чемпионата»), это верно? Изменил ли ты что-то ещё к этой неделе?
– Много чего, ракетку, струны. Сегодня я играл с новыми ракетками, как-то так.

– Почему?
– Я не знаю, не спрашивай меня. Иногда у меня нет объяснений, я не знаю.

– По ощущениям всё хорошо?
– Да, чувствую себя хорошо, — сказал Рублёв в интервью на корте.

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