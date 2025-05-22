«Не спрашивай меня, я не знаю». Рублёв пришёл в замешательство от вопроса на корте

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог ответить на вопрос, почему решил поменять ракетки к грунтовому турниру категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).
Ранее Рублёв (3) вышел в полуфинал соревований, со счётом 6:1, 3:6, 6:3 обыграв 45-ю ракетку мира из Италии Лучано Дардери.
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– Мы заметили, что на этой неделе твои струны не такого цвета, как в Риме (Рублёв уступил на старте Фабиану Марожану. – Прим. «Чемпионата»), это верно? Изменил ли ты что-то ещё к этой неделе?
– Много чего, ракетку, струны. Сегодня я играл с новыми ракетками, как-то так.
– Почему?
– Я не знаю, не спрашивай меня. Иногда у меня нет объяснений, я не знаю.
– По ощущениям всё хорошо?
– Да, чувствую себя хорошо, — сказал Рублёв в интервью на корте.
- 22 мая 2025
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