«Важная победа». Моргаду — о выходе Рублёва в полуфинал турнира ATP-500 в Гамбурге

Известный теннисный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на то, что олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В четвертьфинале соревнований Рублёв обыграл 45-ю ракетку мира из Италии Лучано Дардери — 6:1, 3:6, 6:3.

«Важная победа и неделя для Андрея Рублёва», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

За выход в финал турнира в Гамбурге Рублёв сразится с победителем матча Александр Мюллер (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6).

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Артюр Фис.