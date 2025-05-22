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«Важная победа». Моргаду — о выходе Рублёва в полуфинал турнира ATP-500 в Гамбурге

«Важная победа». Моргаду — о выходе Рублёва в полуфинал турнира ATP-500 в Гамбурге
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Известный теннисный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на то, что олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В четвертьфинале соревнований Рублёв обыграл 45-ю ракетку мира из Италии Лучано Дардери — 6:1, 3:6, 6:3.

«Важная победа и неделя для Андрея Рублёва», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

За выход в финал турнира в Гамбурге Рублёв сразится с победителем матча Александр Мюллер (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6).

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Артюр Фис.

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