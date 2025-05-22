Определились все полуфиналистки турнира WTA-500 в Страсбурге

В Страсбурге (Франция) завершились четвертьфинальные матчи турнира категории WTA-500. Таким образом, стали известны полуфинальные пары турнира.

Теннис. WTA-500, Страсбург (Франция). 1/2 финала:

Даниэль Коллинз (США) — Людмила Самсонова (Россия);

Елена Рыбакина (Казахстан) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Напомним, в матче 1/4 финала 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова одолела 10-ю ракетку мира испанку Паулу Бадосу. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:4.

Ранее 30-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская снялась с четвертьфинального матча турнира. Американка Даниэль Коллинз, занимающая 46-ю строчку рейтинга, автоматически вышла в полуфинал соревнований.