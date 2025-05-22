Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина поделилась ожиданиями от выступления Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Мирра Андреева, за которой будут, наверное, наиболее пристально все смотреть, следить. У девчонки есть уже два титула «тысячника» — в этом году она выиграла и Дубай, и Индиан-Уэллс, поэтому, конечно же, к ней будет приковано внимание. Плюс она была тут в полуфинале в прошлом году. Первый раз Мирре надо будет подтверждать большое количество очков, как раз на «Ролан Гаррос». Это тонкий психологический момент, но Мирра умничка, и надеюсь, что она физически подойдёт в хорошей форме, будет готова и у неё всё сложится.

Я думаю, что Мирру можно уже расценивать и рассматривать как фаворита — можно и нужно. Она уже настолько шагнула вперёд, и её прогресс идёт просто, знаете, как если шкалу посмотреть, когда там доллар падает или что там, рубль идёт вверх. Вот у неё сейчас чётко идёт всё наверх, то есть она с каждым турниром где-то прогрессирует. У неё сейчас есть небольшая, скажем так, уже принципиальная соперница в лице Коко Гауфф, которая её обыграла уже четырежды. Но, слушайте, это часть спорта, часть становления и часть твоего роста. Ты должна научиться уже играть с этими соперницами. Рано или поздно она, конечно же, её обыграет, научится её обыгрывать. Однако на это нужно время, потому что есть соперницы, с которыми реально объективно просто тебе неудобно играть», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Таймановым.

Полная версия интервью с Еленой Весниной выйдет завтра, 23 мая, в 13:00.