Турнир WTA-500 в Страсбурге, 2025 год: результаты матчей 22 мая

Сегодня, 22 мая, в Страсбурге (Франция) состоялся очередной игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Теннис. WTA-500, Страсбург (Франция). 1/4 финала, 22 мая:
Магда Линетт (Польша) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 5:7, 3:6;
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Эмма Наварро (США) — 3:6, 7:6, 6:2;
Паула Бадоса (Испания) — Людмила Самсонова (Россия) — 4:6, 6:3, 4:6;
Анна Калинская (Россия) — Даниэль Коллинз (США) — Rt.
Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Киз.