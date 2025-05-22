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Турнир WTA-500 в Страсбурге, 2025 год: результаты матчей 22 мая

Турнир WTA-500 в Страсбурге, 2025 год: результаты матчей 22 мая
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Сегодня, 22 мая, в Страсбурге (Франция) состоялся очередной игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. WTA-500, Страсбург (Франция). 1/4 финала, 22 мая:

Магда Линетт (Польша) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 5:7, 3:6;

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Эмма Наварро (США) — 3:6, 7:6, 6:2;

Паула Бадоса (Испания) — Людмила Самсонова (Россия) — 4:6, 6:3, 4:6;

Анна Калинская (Россия) — Даниэль Коллинз (США) — Rt.

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Киз.

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