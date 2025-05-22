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Новак Джокович в свой 38-й день рождения вышел в полуфинал турнира в Женеве

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

В матче 1/4 финала Джокович (2) со счётом 6:4, 6:4 обыграл 39-ю ракетку мира из Италии Маттео Арнальди (8). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 39 минут. В её рамках Новак два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Маттео шесть эйсов, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт.

Отметим, что сегодня, 22 мая, Джокович празднует день рождения. Ему исполнилось 38.

За выход в финал Женевы Джокович сразится с победителем матча Алексей Попырин (Австралия, 5) — Кэмерон Норри (Великобритания, Q).