Оксана Селехметьева считает заслуженным свой выход в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2025

146-я ракетка мира россиянка Оксана Селехметьева высказалась о прогрессе юных теннисисток в текущем сезоне WTA-тура после своего выхода в основную сетку «Ролан Гаррос» – 2025.

– Вы выигрывали юниорский «Ролан Гаррос» в паре с Александрой Эалой, она в этом сезоне выстрелила. Ещё недавно были на одних турнирах с Евой Лис – она на Australian Open прорвалась. Такие примеры вас больше мотивируют, злят?

– Да я просто рада за девочек, что их трудная работа окупается. Моя – постепенно тоже, я уже второй год тренируюсь в Барселоне, у меня шикарная команда, поэтому считаю, что улучшение результатов, этот выход в основу «Ролан Гаррос» – заслуженные, – сказала Селехметьева после матча.

Сегодня, 22 мая, Оксана Селехметьева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв в финале квалификации сербку Лолу Радивоевич (185-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 2:6, 6:4.