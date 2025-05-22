Стало известно, с кем Андрей Рублёв сразится в полуфинале турнира в Гамбурге
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30-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого составляет € 2 158 560.
Гамбург (м). 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 19:25 МСК
40
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 8
|3
|
|6 6
|6
30
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
В четвертьфинале Оже-Альяссим (6) со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 6:3 одолел 40-ю ракетку мира из Франции Александра Мюллера. Встреча теннисистов продлилась ровно три часа. В её рамках канадец шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету его соперника ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в финал турнира в Гамбурге Оже-Альяссим сразится с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, 17-й ракеткой мира из России Андреем Рублёвым (3).
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