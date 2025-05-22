Стало известно, с кем Андрей Рублёв сразится в полуфинале турнира в Гамбурге

30-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого составляет € 2 158 560.

В четвертьфинале Оже-Альяссим (6) со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 6:3 одолел 40-ю ракетку мира из Франции Александра Мюллера. Встреча теннисистов продлилась ровно три часа. В её рамках канадец шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету его соперника ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в финал турнира в Гамбурге Оже-Альяссим сразится с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, 17-й ракеткой мира из России Андреем Рублёвым (3).