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Стало известно, с кем Андрей Рублёв сразится в полуфинале турнира в Гамбурге

Стало известно, с кем Андрей Рублёв сразится в полуфинале турнира в Гамбурге
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30-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого составляет € 2 158 560.

Гамбург (м). 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 19:25 МСК
Александр Мюллер
40
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		7 8 3
7 7 		6 6 6
         
Феликс Оже-Альяссим
30
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

В четвертьфинале Оже-Альяссим (6) со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 6:3 одолел 40-ю ракетку мира из Франции Александра Мюллера. Встреча теннисистов продлилась ровно три часа. В её рамках канадец шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету его соперника ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в финал турнира в Гамбурге Оже-Альяссим сразится с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, 17-й ракеткой мира из России Андреем Рублёвым (3).

Сетка турнира в Гамбурге (2025)
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