«Увидимся в Париже». Бадоса опубликовала эмоциональный пост после поражения от Самсоновой

10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала поражение в четвертьфинале грунтового турнира в Страсбурге (Франция). Она уступила 19-й ракетке мира российской теннисистке Людмиле Самсоновой — 4:6, 6:3, 4:6.

«После месяцев болезненных процедур и бесчисленных часов реабилитации я вернулась. Не просто соревноваться, а снова бороться на высшем уровне. Большинство людей не видит разочарования, страха, молчаливых сражений. Когда твоё тело не делает того, что могло раньше, и ты думаешь, вернётся ли оно в форму.

Сегодня я не выиграла, но находиться на корте для меня — уже победа. Единственное, что я всегда гарантирую, это то, что я буду бороться, несмотря ни на что. Я вернулась, чтобы доказать, что ничто не может меня удержать. Увидимся в Париже», — написала Бадоса на своей странице в социальных сетях.