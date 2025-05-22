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Веснина высказалась о перспективах Медведева, Рублёва и Хачанова на «Ролан Гаррос» — 2025

Веснина высказалась о перспективах Медведева, Рублёва и Хачанова на «Ролан Гаррос» — 2025
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина оценила перспективы топовых российских теннисистов – Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова – преуспеть на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Карен Хачанов очень здорово умеет играть на грунте. Даня Медведев, хоть он всем и жалуется, что не любит грунт, но уже гораздо лучше играет на нём. Андрей Рублёв побеждал в Монте-Карло и в Мадриде, поэтому он знает и умеет на грунте играть, однако сейчас важно подойти к турниру в хорошей физической форме, чтобы ничего не беспокоило», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Таймановым.

Полная версия интервью с Еленой Весниной выйдет завтра, 23 мая, в 13:00 мск.
Сетка «Ролан Гаррос» — 2025 (м)
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