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Селехметьева: раньше я слишком уважала соперниц из топ-100 мирового рейтинга

Селехметьева: раньше я слишком уважала соперниц из топ-100 мирового рейтинга
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146-я ракетка мира россиянка Оксана Селехметьева рассказала, за счёт чего у неё стало получаться обыгрывать соперниц из топ-100 мирового рейтинга.

– Сейчас у вас всё больше побед над игроками, которые выше в рейтинге, над соперницами из топ-100. Почему чаще стало получаться?
– Раньше я как-то слишком уважала таких соперниц, слишком. А сейчас чувствую, что готова играть на таком уровне, что достойна, — сказала Селехметьева после матча.

Сегодня, 22 мая, Оксана Селехметьева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос» – 2025, одолев в финале квалификации сербку Лолу Радивоевич (185-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 2:6, 6:4.

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