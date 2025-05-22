«Мы потеряли Такера». Джессика Пегула сообщила, что у неё умерла собака

Финалистка US Open – 2024, третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула сообщила, что у неё умер любимый пёс, которого звали Такер.

«К сожалению, во вторник мы потеряли Такера – всего за несколько часов, совершенно неожиданно. Моё сердце переполнено грустью. Я вообще не хотела об этом писать, но все знают, что мои собаки – важная часть моей жизни. Если бы кто-то спросил, как у них дела, я бы разрыдалась.

Фото: из личного архива Джессики Пегулы

Фото: из личного архива Джессики Пегулы

Фото: из личного архива Джессики Пегулы

Мы очень любим тебя и безумно скучаем. Не прошло и двух лет с тех пор, как мы потеряли Декса. Надеюсь, ты сейчас со своим любимым братом в собачьем раю», — написала Пегула в социальных сетях, добавив фото с любимцем.