Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович оценил выход в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Женеве

Новак Джокович оценил выход в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Женеве
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В матче 1/4 финала он со счётом 6:4, 6:4 одолел 39-ю ракетку мира из Италии Маттео Арнальди.

Женева. 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 20:40 МСК
Маттео Арнальди
39
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Здорово снова выйти в полуфинал на этом турнире. Надеюсь, в этом году смогу пройти ещё дальше. Это моя цель. Думаю, что играю в хороший теннис. Я взял два сета подряд, но по счёту мы играли достаточно близко. Во втором сете я уступал 1:4, однако каким-то образом забрал партию. Я нашёл оптимальное состояние и баланс, чтобы играть в свой лучший теннис, когда это было больше всего необходимо. Надеюсь, я смогу сохранить это и завтра», — сказал Джокович в интервью на корте.

Отметим, что сегодня, 22 мая, Джокович празднует день рождения. Ему исполнилось 38.

Материалы по теме
Видео
Джоковичу на корте в Женеве вручили торт в честь дня рождения. Новак попробовал кусочек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android