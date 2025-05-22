Новак Джокович оценил выход в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Женеве

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В матче 1/4 финала он со счётом 6:4, 6:4 одолел 39-ю ракетку мира из Италии Маттео Арнальди.
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«Здорово снова выйти в полуфинал на этом турнире. Надеюсь, в этом году смогу пройти ещё дальше. Это моя цель. Думаю, что играю в хороший теннис. Я взял два сета подряд, но по счёту мы играли достаточно близко. Во втором сете я уступал 1:4, однако каким-то образом забрал партию. Я нашёл оптимальное состояние и баланс, чтобы играть в свой лучший теннис, когда это было больше всего необходимо. Надеюсь, я смогу сохранить это и завтра», — сказал Джокович в интервью на корте.
Отметим, что сегодня, 22 мая, Джокович празднует день рождения. Ему исполнилось 38.
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