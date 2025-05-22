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«Восхищаюсь тобой, легенда». Карлос Алькарас отреагировал на уход Модрича из «Реала»

«Восхищаюсь тобой, легенда». Карлос Алькарас отреагировал на уход Модрича из «Реала»
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на уход из мадридского «Реала» хорватского полузащитника Луки Модрича. Испанец является давним болельщиком «сливочных».

«Восхищаюсь тобой, легенда», — подписал совместное фото с Модричем Алькарас.

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

В составе «Реала» Модрич выступает с 2012 года. За этот период он принял участие в 590 встречах во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и 95 результативными передачами. Вместе с «Реалом» хорват шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок Испании и пять раз – Суперкубок Испании.

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