«Восхищаюсь тобой, легенда». Карлос Алькарас отреагировал на уход Модрича из «Реала»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на уход из мадридского «Реала» хорватского полузащитника Луки Модрича. Испанец является давним болельщиком «сливочных».

«Восхищаюсь тобой, легенда», — подписал совместное фото с Модричем Алькарас.

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

В составе «Реала» Модрич выступает с 2012 года. За этот период он принял участие в 590 встречах во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и 95 результативными передачами. Вместе с «Реалом» хорват шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок Испании и пять раз – Суперкубок Испании.