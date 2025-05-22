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Турнир ATP-500 в Гамбурге, 2025 год: результаты игрового дня 22 мая

Турнир ATP-500 в Гамбурге, 2025 год: результаты игрового дня 22 мая
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22 мая прошли четвертьфинальные матчи грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Теннис. Турнир ATP-500 в Гамбурге (Германия). 1/4 финала:

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Иржи Легечка (Чехия) – 7:5, 6:3;
Флавио Коболли (Италия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 7:6 (7:4), 6:0;
Андрей Рублёв (Россия, 3) — Лучано Дардери (Италия) – 6:1, 3:6, 6:3;
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) – Александр Мюллер (Франция) — 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 6:3.

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Артюр Фис.

Сетка турнира в Гамбурге (2025)
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