«Разочарование и гнев взяли верх». Хачанов — о своём срыве во время матча с Офнером

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свой вылет с грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В четвертьфинале Хачанов со счётом 6:4, 4:6, 4:6 уступил 128-й ракетке мира из Австрии Себастьяну Офнеру.
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«К сожалению, я остался недоволен своей игрой и поведением сегодня. Я не мог контролировать свои эмоции так, как хотел. Разочарование и гнев взяли верх. Вы можете выиграть или проиграть по-разному. Разочарован не только потому, что проиграл, но и тем, как это сделал. Я работаю над тем, чтобы стать более терпеливым. Это хороший урок для меня. Учитесь на моих ошибках. Пришло время обнулиться и с позитивным настроем приехать в Париж на один из любимых турниров года. Спасибо тем, кто продолжает поддерживать меня во время взлётов и падений», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.
Отметим, во время матча Хачанов разбил свою ракетку после проигрыша в одном из геймов на своей подаче.
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