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Определились полуфинальные пары турнира ATP-500 в Гамбурге

Определились полуфинальные пары турнира ATP-500 в Гамбурге
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Определились полуфинальные пары грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

Теннис. Турнир ATP-500 в Гамбурге (Германия). Полуфинальные пары:

Андрей Рублёв (Россия, 3) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6);
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Флавио Коболли (Италия).

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая, его призовой фонд составляет € 2 158 560. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Артюр Фис.

Отметим, что олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв уже выигрывал турнир в Гамбурге. Это произошло в 2020 году.

Сетка турнира ATP-500 в Гамбурге (2025)
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