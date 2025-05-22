Определились полуфинальные пары турнира ATP-500 в Гамбурге

Определились полуфинальные пары грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

Теннис. Турнир ATP-500 в Гамбурге (Германия). Полуфинальные пары:

Андрей Рублёв (Россия, 3) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6);

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Флавио Коболли (Италия).

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая, его призовой фонд составляет € 2 158 560. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Артюр Фис.

Отметим, что олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв уже выигрывал турнир в Гамбурге. Это произошло в 2020 году.