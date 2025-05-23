Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Она как мишка Гамми». Турсунов высказался о феномене Жасмин Паолини

«Она как мишка Гамми». Турсунов высказался о феномене Жасмин Паолини
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о феномене четвёртой ракетки мира итальянки Жасмин Паолини, которая ранее стала победительницей турнира WTA-1000 в Риме как в одиночном, так и в парном разряде.

«Когда смотришь на Паолини, кажется, что она такая маленькая, небольшого роста [163 см] и вечно улыбчивая. Как мишка Гамми, люди моего поколения, наверное, помнят этот мультик.

Она дико мощная, у неё мяч летит как из пушки. Она очень похожа по игре на Юлю Путинцеву, по мощи, по физическим данным. Другое дело – характер, склад характера очень сильно отличается. Юля, на самом деле, могла бы сделать то же самое, что сейчас делает Паолини. Просто, на мой взгляд, Паолини чуть более позитивная и чуть более оптимистично настроенная. Чисто физически она очень мощная, взрывная и быстрая. Немногие девочки могут ударить так же плотно, как это делает Жасмин», — сказал Турсунов в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Кудерметова снова проиграла парный финал. В Риме Паолини повторила достижение Звонарёвой
Кудерметова снова проиграла парный финал. В Риме Паолини повторила достижение Звонарёвой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android