Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями после выхода в полуфинал турнира в Гамбурге

30-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого составляет € 2 158 560. В четвертьфинале Оже-Альяссим одолел 40-ю ракетку мира из Франции Александра Мюллера. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 6:3.

«Нет ничего лучше, чем выиграть ночную битву», — написал Оже-Альяссим на своей странице в социальных сетях.

За выход в финал грунтового турнира в Гамбурге Оже-Альяссим сразится с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, 17-й ракеткой мира из России Андреем Рублёвым.