Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями после выхода в полуфинал турнира в Гамбурге
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30-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого составляет € 2 158 560. В четвертьфинале Оже-Альяссим одолел 40-ю ракетку мира из Франции Александра Мюллера. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 6:3.
Гамбург (м). 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 19:25 МСК
40
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 8
|3
|
|6 6
|6
30
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
«Нет ничего лучше, чем выиграть ночную битву», — написал Оже-Альяссим на своей странице в социальных сетях.
За выход в финал грунтового турнира в Гамбурге Оже-Альяссим сразится с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, 17-й ракеткой мира из России Андреем Рублёвым.
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