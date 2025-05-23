Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Норри пробился в полуфинал турнира в Женеве, где сразится с Джоковичем

Норри пробился в полуфинал турнира в Женеве, где сразится с Джоковичем
Комментарии

90-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), призовой фонд которого составляет € 596 035.

Женева. 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 22:45 МСК
Алексей Попырин
25
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		4
7 8 		6
         
Кэмерон Норри
90
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

В матче 1/4 финала квалифаер Норри со счётом 7:6 (8:6), 6:4 обыграл 25-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина (5).

Встреча Норри с Попыриным продлилась 1 час и 45 минут. В её рамках Кэмерон ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Алексея шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

За выход в финал турнира в Женеве Норри сразится с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», шестой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (2).

Сетка турнира в Женеве (2025)
Материалы по теме
«Это будет эпично». Джокович готовит мегапроект с Шараповой и метит в тренеры Медведева
«Это будет эпично». Джокович готовит мегапроект с Шараповой и метит в тренеры Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android