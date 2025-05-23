Норри пробился в полуфинал турнира в Женеве, где сразится с Джоковичем

90-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), призовой фонд которого составляет € 596 035.

В матче 1/4 финала квалифаер Норри со счётом 7:6 (8:6), 6:4 обыграл 25-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина (5).

Встреча Норри с Попыриным продлилась 1 час и 45 минут. В её рамках Кэмерон ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Алексея шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

За выход в финал турнира в Женеве Норри сразится с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», шестой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (2).