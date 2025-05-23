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Новак Джокович опубликовал пост по итогам выхода в полуфинал турнира в Женеве

Новак Джокович опубликовал пост по итогам выхода в полуфинал турнира в Женеве
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост по итогам выхода в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В матче 1/4 финала он со счётом 6:4, 6:4 одолел 39-ю ракетку мира из Италии Маттео Арнальди.

«Большая битва в особенный для меня день. Удачи Маттео в Париже. Спасибо всем за поддержку и прекрасные пожелания на день рождения. Увидимся завтра», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что вчера, 22 мая, Новак Джокович праздновал день рождения. Сербскому теннисисту исполнилось 38.

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