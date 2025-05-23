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Турнир ATP-250 в Женеве, 2025 год: результаты игрового дня 22 мая

Турнир ATP-250 в Женеве, 2025 год: результаты игрового дня 22 мая
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22 мая прошёл пятый игровой день грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), в рамках которого состоялись четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Теннис. Турнир ATP-250 в Женеве. 1/4 финала. Результаты:

Себастьян Офнер (Австрия, Q) — Карен Хачанов (Россия, 4) — 4:6, 6:4, 6:4;
Хуберт Хуркач (Польша, 6) – Тейлор Фриц (США, 1) – 6:3, 7:6 (7:5);
Новак Джокович (Сербия, 2) – Маттео Арнальди (Италия, 8) – 6:4, 6:4;
Кэмерон Норри (Великобритания, Q) – Алексей Попырин (Австралия, 5) – 7:6 (8:6), 6:4.

Турнир АТР-250 в Женеве проходит с 18 по 24 мая. Действующим победителем соревнований является норвежец Каспер Рууд.

Сетка турнира в Женеве (2025)
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