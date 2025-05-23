Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Показала свой лучший теннис!» Селехметьева — о выходе в основную сетку «Ролан Гаррос»

«Показала свой лучший теннис!» Селехметьева — о выходе в основную сетку «Ролан Гаррос»
Комментарии

146-я ракетка мира россиянка Оксана Селехметьева прокомментировала свой выход в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2025. Ранее она выступала на данном турнире в 2022 году.

«Сейчас всё более осознанно происходит. Тогда мне было 19 лет, а сейчас я уже ума набралась, опытнее стала. В финале квалификации были американские горки какие-то, но я горжусь, что выстояла и выиграла. Что показала, может, и не свой лучший теннис. Хотя нет, показала свой лучший теннис!» — сказала Селехметьева после матча.

Вчера, 22 мая, Оксана Селехметьева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос» – 2025, одолев в финале квалификации сербку Лолу Радивоевич (185-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 2:6, 6:4.

Материалы по теме
Лишь одна из восьми: в полуфинал квалификации «РГ» от России вышла только Селехметьева
Лишь одна из восьми: в полуфинал квалификации «РГ» от России вышла только Селехметьева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android