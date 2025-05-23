Определились полуфинальные пары турнира ATP-250 в Женеве

Определились полуфинальные пары грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), призовой фонд которого составляет € 596 035.

Теннис. Турнир ATP-250 в Женеве (Швейцария). Полуфинальные пары:

Новак Джокович (Сербия, 2) – Кэмерон Норри (Великобритания, Q);

Хуберт Хуркач (Польша, 6) – Себастьян Офнер (Австрия, Q).

Турнир АТР-250 в Женеве проходит с 18 по 24 мая. Действующим победителем соревнований является норвежец Каспер Рууд.

Отметим, что уже 25 мая в Париже стартует основной турнир Открытого чемпионата Франции — 2025. Его действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.

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