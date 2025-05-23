Турнир ATP-500 в Гамбурге, 2025 год: расписание игрового дня 23 мая

Сегодня, 23 мая, состоятся матчи очередного игрового дня на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных матчей.

Теннис. Турнир ATP-500 в Гамбурге (Германия). 1/2 финала, 23 мая (время — московское):

16:30. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Флавио Коболли (Италия);

18:30. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) - Андрей Рублёв (Россия, 3).

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Артюр Фис. Ранее в 1/4 финала Андрей Рублёв в трёх сетах переиграл итальянца Лучано Дардери. Счёт — 6:1, 3:6, 6:3.