Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Гамбурге, 2025 год: расписание игрового дня 23 мая

Турнир ATP-500 в Гамбурге, 2025 год: расписание игрового дня 23 мая
Андрей Рублёв
Комментарии

Сегодня, 23 мая, состоятся матчи очередного игрового дня на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных матчей.

Теннис. Турнир ATP-500 в Гамбурге (Германия). 1/2 финала, 23 мая (время — московское):

16:30. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Флавио Коболли (Италия);
18:30. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) - Андрей Рублёв (Россия, 3).

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Артюр Фис. Ранее в 1/4 финала Андрей Рублёв в трёх сетах переиграл итальянца Лучано Дардери. Счёт — 6:1, 3:6, 6:3.

Календарь турнира в Гамбурге
Сетка турнира в Гамбурге
Материалы по теме
Медведев, Рублёв, Мирра, Диана: все россияне в обеих сетках «Ролан Гаррос» — 2025
Медведев, Рублёв, Мирра, Диана: все россияне в обеих сетках «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android