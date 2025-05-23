Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Экс четвёртая ракетка мира Каролин Гарсия объявила о завершении карьеры в 31 год

Экс четвёртая ракетка мира Каролин Гарсия объявила о завершении карьеры в 31 год
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая четвёртая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия заявила о решении завершить карьеру в нынешнем сезоне. Об этом 31-летняя спортсменка сообщила на личной странице в социальных сетях.

«Дорогой теннис, пришло время прощаться. После 15 лет соревнований на самом высоком уровне и более 25 лет, на протяжении которых я выкладывалась практически каждую секунду своей жизни, я чувствую, что пришло время начать новую главу.

Мой теннисный путь не всегда был лёгким. С самых первых дней теннис был для меня чем-то большим, чем просто победа или поражение. Это была любовь или ненависть. Счастье или гнев. И всё равно я безумно благодарна за всё, что дал мне теннис, и за то, как сильно он помог мне стать сильной, страстной и трудолюбивой женщиной.

Но теперь пришло время для чего-то другого. Это нужно моему телу и личным целям. Но это ещё не конец — пока ещё нет. У меня осталось несколько турниров. Первый — дома, на «Ролан Гаррос», на котором я приму участие 14-й раз подряд. И последний», — написала Гарсия.

За карьеру Каролин Гарсия завоевала 11 титулов в одиночном разряде, включая Итоговый турнир и три «тысячника». В парном разряде выиграла два турнира «Большого шлема» — на «Ролан Гаррос».

Материалы по теме
«Разочарование и гнев взяли верх». Хачанов — о своём срыве во время матча с Офнером
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android