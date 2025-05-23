Турнир ATP-250 в Женеве, 2025 год: расписание игрового дня 23 мая

Сегодня, 23 мая, состоится шестой игровой день грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Женеве. 1/2 финала. Расписание 23 мая (время — московское):

15:00. Хуберт Хуркач (Польша, 6) – Себастьян Офнер (Австрия, Q);

16:30. Кэмерон Норри (Великобритания, Q) – Новак Джокович (Сербия, 2).

Турнир АТР-250 в Женеве проходит с 18 по 24 мая. Действующим победителем соревнований является норвежец Каспер Рууд. Ранее в 1/4 финала Новак Джокович переиграл восьмого сеяного итальянца Маттео Арнальди. Счёт — 6:4, 6:4.