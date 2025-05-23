Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Гамбурге
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Сегодня, 23 мая, на грунтовом турнире категории АТР-500 в Гамбурге (Германия) состоится полуфинальный матч, в котором встретятся 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, который занимает 30-ю строчку рейтинга ATP.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рублёв —Оже-Альяссим, которая начнётся не ранее 18:30 мск.
Гамбург (м). 1/2 финала
23 мая 2025, пятница. 18:30 МСК
30
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
Отметим, что теннисисты проводили очные встречи на турнирах АТР уже восемь раз. В шести матчах победа оставалась за россиянином и только один раз первенствовал канадец. В последний раз спортсмены выходили на корт друг против друга 21 февраля 2025 года в Дохе. Тогда в полуфинале соревнований на харде победу одержал Рублёв.
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