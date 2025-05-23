Турнир WTA-500 в Страсбурге, 2025 год: расписание матчей 23 мая
Сегодня, 23 мая, в Страсбурге (Франция) состоится очередной игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Теннис. Турнир WTA-500, Страсбург (Франция). Полуфиналы, расписание 23 мая (время московское):
- 15:30. Елена Рыбакина (Казахстан) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
- 17:30. Даниэль Коллинз (США) — Людмила Самсонова (Россия);
Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Его призовой фонд составляет € 925 661. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Киз, которая в этом году приняла решение не защищать титул.
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