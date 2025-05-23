Каспер Рууд раскрыл, что обращался за психологической помощью в этом сезоне

Седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд рассказал, что по ходу нынешнего сезона обратился за психологической помощью к своему бывшему тренеру. После этого он выиграл «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Я чувствовал себя так, словно бегаю в колесе белки, которое никуда не приводит. Я не всегда думал, что мне понадобится помощь в этом плане, но я быстро понял, что она мне идёт на пользу. Это был умный шаг с моей стороны — открыться кому-то, получить помощь, другие мысли и взгляды на происходящее. Я счастлив и горд, что осмелился обратиться за помощью, и понял, что это было для меня необходимо», — приводит слова Рууда The Guardian.