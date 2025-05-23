Пресс-служба «Ролан Гаррос» отреагировала на решение Каролин Гарсии завершить карьеру

Пресс-служба «Ролан Гаррос» опубликовала пост, посвящённый бывшей четвёртой ракетке мира французской теннисистке Каролин Гарсии. Сегодня, 23 мая, она объявила о том, что нынешний сезон станет последним в её профессиональной карьере.

«Каролин Гарсия сделает последнюю остановку в Порт-д'Отёй, чтобы сыграть свой последний «Ролан Гаррос». Удачного последнего турнира на парижской земле. Мы желаем тебе всего наилучшего в будущем», — написали в посте.

За карьеру Каролин Гарсия завоевала 11 титулов в одиночном разряде, включая Итоговый турнир и три «тысячника». В парном разряде выиграла два турнира «Большого шлема» — на «Ролан Гаррос».